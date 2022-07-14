Захарова: антирыночные планы G7 по лимиту цен на нефть могут привести к росту её стоимости

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Антирыночные планы стран G7 установить потолок цен на российскую нефть могут привести к росту цен на неё, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: антирыночные планы G7 по лимиту цен на нефть могут привести к росту её стоимости
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«Если же «группа семи» попытается реализовать свои вполне себе авантюрные планы на установление некого потолка цен на нефть, то от этого они могут и возрасти, о чём тоже говорят экономисты. Потому что вот эти планы — они антирыночные, и авантюрные, и волюнтаристские», — сказала она на брифинге.

  • Захарова: антирыночные планы G7 по лимиту цен на нефть могут привести к росту её стоимости

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал очередным элементом психологической войны планы Запада ввести потолок цены на нефть из России.

До этого японский премьер Фумио Кисида заявил, что механизм ограничения цен на российскую нефть, который обсуждают страны G7, предусматривает снижение её стоимости вдвое.

По мнению аналитиков американского банка JPMorgan Chase & Co., в случае введения странами «семёрки» лимита цен на российское сырьё нефть может подорожать до $380 за баррель.

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