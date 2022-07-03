Японский премьер: обсуждаемый механизм G7 должен вдвое снизить цену на российскую нефть

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Японский премьер Фумио Кисида заявил, что механизм ограничения цен на российскую нефть, который обсуждают страны G7, предусматривает снижение её стоимости вдвое. Об этом он сказал во время выступления в Токио с крыши агитационного автобуса перед выборами в верхнюю палату парламента, которые должны пройти 10 июля.
Японский премьер: обсуждаемый механизм G7 должен вдвое снизить цену на российскую нефть
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Слова премьера приводит ТАСС.

«(Мы. — RT) установим максимальную цену российской нефти, которая будет вдвое ниже нынешнего уровня, и создадим механизм, не позволяющий покупать (нефть. — RT) по более высоким ценам», — сказал Кисида.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что идея Запада о сдерживании цен на российскую нефть — это политическое решение, которое спровоцирует дисбаланс на рынке и рост котировок.

По мнению аналитиков американского банка JPMorgan Chase & Co., в случае введения странами «семёрки» лимита цена на российское сырьё (на нефть) может подорожать до $380 за баррель.

Такой сценарий вероятен, если Россия введёт ответные меры и сократит нефтедобычу на 5 млн баррелей в сутки. По мнению банковских экспертов, это приведёт к «катастрофическим» последствиям для большей части мира.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, механизм ограничения закупочных цен на нефть не реализуют в ближайшее время.

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