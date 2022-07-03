Японский премьер: обсуждаемый механизм G7 должен вдвое снизить цену на российскую нефть

Японский премьер Фумио Кисида заявил, что механизм ограничения цен на российскую нефть, который обсуждают страны G7, предусматривает снижение её стоимости вдвое. Об этом он сказал во время выступления в Токио с крыши агитационного автобуса перед выборами в верхнюю палату парламента, которые должны пройти 10 июля.

Слова премьера приводит ТАСС.

«(Мы. — RT) установим максимальную цену российской нефти, которая будет вдвое ниже нынешнего уровня, и создадим механизм, не позволяющий покупать (нефть. — RT) по более высоким ценам», — сказал Кисида.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что идея Запада о сдерживании цен на российскую нефть — это политическое решение, которое спровоцирует дисбаланс на рынке и рост котировок.

По мнению аналитиков американского банка JPMorgan Chase & Co., в случае введения странами «семёрки» лимита цена на российское сырьё (на нефть) может подорожать до $380 за баррель.

Такой сценарий вероятен, если Россия введёт ответные меры и сократит нефтедобычу на 5 млн баррелей в сутки. По мнению банковских экспертов, это приведёт к «катастрофическим» последствиям для большей части мира.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, механизм ограничения закупочных цен на нефть не реализуют в ближайшее время.