Новак: попытки лимитировать цены на российскую нефть приведут к росту котировок

Идея Запада о сдерживании цен на российскую нефть — это политическое решение, которое спровоцирует дисбаланс на рынке и рост котировок, заявил в эфире «России 24» российский вице-премьер Александр Новак.

«Это очередная попытка вмешательства в рыночные механизмы, которая может приводить только к дисбалансу рынка, дефициту энергоресурсов», — сказал он.

По словам Новака, это станет причиной роста цен, в первую очередь для потребителей из стран Европы и G7.

Ранее появились сообщения, что «Большая семёрка» изучает возможности установления цен на газ из России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эти заявления предметом переговоров с «Газпромом».