Новак: попытки лимитировать цены на российскую нефть приведут к росту котировок
- РИА Новости
«Это очередная попытка вмешательства в рыночные механизмы, которая может приводить только к дисбалансу рынка, дефициту энергоресурсов», — сказал он.
По словам Новака, это станет причиной роста цен, в первую очередь для потребителей из стран Европы и G7.
Ранее появились сообщения, что «Большая семёрка» изучает возможности установления цен на газ из России.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эти заявления предметом переговоров с «Газпромом».