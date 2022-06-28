Песков назвал идею G7 установить потолок цен на газ предметом переговоров

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал сообщения о планах G7 установить потолок цен на российский газ предметом переговоров с «Газпромом».
Песков назвал идею G7 установить потолок цен на газ предметом переговоров
  • AP

Он отметил, что это зависит от решения, которое примет «Газпром».

Песков предположил, что «наверное, они будут ставить условия об изменении условий действующих контрактов и изменении цены, насколько с юридической точки зрения это возможно, и так далее».

«Это предмет переговоров, предмет контакта», — сказал представитель Кремля. 

Ранее появились сообщения, что «Большая семёрка» изучает возможности установления цен на газ из России.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT выразил мнение, что экспорт российской нефти будет увеличиваться, поскольку спрос на сырьё есть как в Азии, так и в Европе.

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