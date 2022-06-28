В ТПП прокомментировали сообщения о планах G7 установить потолок цен на российский газ

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Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев прокомментировал сообщения о планах G7 установить потолок цен на российский газ.
В ТПП прокомментировали сообщения о планах G7 установить потолок цен на российский газ
  • AP

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что сделать это не получится, так как цены на европейском рынке в настоящее время нерегулируемые.

«Вернуться к долговременным контрактам достаточно сложно, но, возможно, однако, они этого не хотят. Причём Катар, который рассматривается сейчас как главный источник газа в ЕС, готов поставлять его только по долгосрочным контрактам, как это было с «Газпромом» когда-то», — отметил Танкаев.

Ранее появились сообщения, что «Большая семёрка» изучает возможности установления цен на газ из России.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с «Радио 1» выразил мнение, что экспорт российской нефти будет увеличиваться, поскольку спрос на сырьё есть как в Азии, так и в Европе.

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