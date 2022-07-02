Bloomberg: в JPMorgan допустили рост цен на нефть до $380 за баррель

Аналитики и эксперты американского банка JPMorgan Chase & Co. спрогнозировали подорожание нефти до $380 за баррель, если страны G7 введут лимит цен на российское сырьё.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Аналитики выразили мнение, что ответными мерами Россия может принять решение о сокращении нефтедобычи на пять млн баррелей в сутки, что примет для большей части мира «катастрофические» последствия.

По прогнозам экспертов, снижение добычи на три млн баррелей в сутки поднимет цены до $190.

Если исходить из худшего сценария, поставки российский нефти сократятся на пять млн баррелей в сутки, что приведёт к «стратосферной» стоимости сырья в $380.

«Вполне вероятно, что правительство может ответить сокращением производства, чтобы причинить боль Западу. Плотность мирового нефтяного рынка сейчас на стороне России», — отметили аналитики.

Bloomberg ранее информировало, что механизм ограничения закупочных цен на российскую нефть не реализуют в ближайшее время.

Отмечается, что ведение потолка цен на нефть из России обсуждается на уровне послов стран Евросоюза, однако этот механизм не будет работать в ближайшее время.

Ранее появились сообщения, что G7 изучает возможности установления цен на газ из России.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что идея Запада о сдерживании цен на российскую нефть — это политическое решение, которое спровоцирует дисбаланс на рынке и рост котировок.