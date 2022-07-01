Bloomberg: механизм ограничения цен на российскую нефть не реализуют в ближайшее время

Механизм ограничения закупочных цен на российскую нефть не реализуют в ближайшее время. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В материале говорится, что введение потолка цен на нефть из России обсуждается на уровне послов стран Евросоюза, однако этот механизм не будет работать в ближайшее время.

Также агентство утверждает, что в будущем акцент сделают на расширении и усилении уже принятых мер, в частности в отношении технологического экспорта, бизнесменов и юридических лиц из России.

Кроме того, Евросоюз работает над включением запрета на российское золото в новый пакет санкций.

Ранее появились сообщения, что G7 изучает возможности установления цен на газ из России.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что идея Запада о сдерживании цен на российскую нефть — это политическое решение, которое спровоцирует дисбаланс на рынке и рост котировок.