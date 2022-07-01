Bloomberg: ЕС работает над включением запрета на российское золото в новый пакет санкций
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Об этом пишет Bloomberg.
Данные действия направлены на дальнейшее перекрытие источников доходов Москвы, говорится в материале.
Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал введённые некоторыми странами ограничения на импорт из России ряда товаров из золота.