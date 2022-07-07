Рябков назвал элементом психологической войны планы Запада по ценам на нефть из России

Замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал очередным элементом психологической войны планы Запада ввести потолок цены на нефть из России.

«Это очередной элемент психологической войны, очередной элемент гибридной войны в воспаленном воображении тех, кто её развязал, войны на уничтожение России. Но этим планам не суждено сбыться», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее японский премьер Фумио Кисида заявил, что механизм ограничения цен на российскую нефть, который обсуждают страны G7, предусматривает снижение её стоимости вдвое.

Кандидат технических наук Александр Власов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с поставками российской нефти.