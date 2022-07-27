Сенатор США Рубио предложил ввести санкции за покупку Китаем российской нефти

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Американский сенатор Марко Рубио представил законопроект о введении санкций за страхование или регистрацию танкеров, которые перевозят нефть или сжиженный природный газ (СПГ) из России в Китай.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающие им (российским властям. — RT) в этих усилиях, должны столкнуться с серьёзными последствиями», — говорится в заявлении сенатора.

По мнению Рубио, покупая российскую нефть, власти Китая тем самым поддерживают проведение специальной операции на Украине.

Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен заявила о возможности подорожания нефти в том случае, если не будет введено ограничение цен на российскую нефть.

МИД России предупредил, что антирыночные планы стран G7 установить потолок цен на российскую нефть могут привести к росту цен на неё.

По словам российского вице-премьера Александра Новака, Россия не станет поставлять нефть на мировой рынок, если по итогам обсуждаемых странами G7 ограничений на цену она окажется ниже затрат на добычу.

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