Сенатор США Рубио предложил ввести санкции за покупку Китаем российской нефти
Об этом сообщает Bloomberg.
«Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающие им (российским властям. — RT) в этих усилиях, должны столкнуться с серьёзными последствиями», — говорится в заявлении сенатора.
По мнению Рубио, покупая российскую нефть, власти Китая тем самым поддерживают проведение специальной операции на Украине.
Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен заявила о возможности подорожания нефти в том случае, если не будет введено ограничение цен на российскую нефть.
МИД России предупредил, что антирыночные планы стран G7 установить потолок цен на российскую нефть могут привести к росту цен на неё.
По словам российского вице-премьера Александра Новака, Россия не станет поставлять нефть на мировой рынок, если по итогам обсуждаемых странами G7 ограничений на цену она окажется ниже затрат на добычу.