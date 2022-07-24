Бывший американский сенатор назвал иррациональной политику США в отношении России

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Антироссийские санкции американских властей являются причиной экономических трудностей США, Вашингтон ведёт себя иррационально по отношению к Москве. Об этом заявил экс-сенатор штата Вирджиния, полковник в отставке Ричард Блэк.

«Пора перестать обвинять Путина в высоких ценах на топливо. Россия не вводила ограничительные меры на экспорт угля, нефти и природного газа. Их ввёл конгресс», — приводит РИА Новости его слова.

Блэк призвал не искать виноватых вне США, так как они «находятся у нас дома».

Он также отметил, что проблемы с поставками газа в Европу были вызваны нежеланием Канады возвращать турбину после ремонта.

Блэк назвал разрушительной и иррациональной политику западных стран.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции Запада не пошатнули Москву, в то время как правительства четырёх европейских стран уже ушли в отставку.

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