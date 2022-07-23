Венгерский премьер Орбан заявил, что санкции не пошатнули Россию

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Антироссийские санкции Запада не пошатнули Москву, в то время как правительства четырёх европейских стран уже ушли в отставку. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Венгерский премьер Орбан заявил, что санкции не пошатнули Россию
  • AP

«Стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырёх колесах... Санкции не пошатнули Москву», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления в городе Бэиле-Тушнад в Румынии.

По мнению Орбана, Европа находится в экономической и политической беде, жертвами которой стали правительства Британии, Болгарии, Италии и Эстонии.

Ранее венгерский премьер заявил, что экономика Европы политикой санкций «выстрелила себе в лёгкие» и задыхается.

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