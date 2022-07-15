Премьер Венгрии Орбан: экономика Европы политикой санкций «выстрелила себе в лёгкие»

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал европейскую политику санкций.
Премьер Венгрии Орбан: экономика Европы политикой санкций «выстрелила себе в лёгкие»
  • Legion-Media

«Должен сказать, что сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в лёгкие и поэтому она сейчас везде задыхается», — сказал Орбан в эфире радиостанции «Кошут». Его слова приводит РИА Новости.

Орбан также отметил, что в ближайшие месяцы ожидается европейский экономический спад.

Он заявил, что санкции, которые вводит Евросоюз против России, не помогают Украине и не способствуют урегулированию ситуации в стране, а также вредят странам Европы.

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