Премьер Венгрии Орбан: санкции ЕС против России не помогают Украине и вредят Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции, которые вводит Евросоюз против России, не помогают Украине и не способствуют урегулированию ситуации в стране, а также вредят странам Европы.

Об этом, как сообщает ТАСС, он заявил в эфире радиостанции «Кошут».

«Есть страны, которые привержены политике санкций, но Брюссель должен признать, что это была ошибка, что эта политика не оправдала ожиданий и даже имела противоположный эффект», — сказал Орбан.

По его словам, санкционная политика вредит Европе больше, чем России. Он также напомнил, что Венгрия всегда выступала против введения санкций, потому что они не помогают урегулированию ситуации на Украине.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны ЕС перестать жаловаться и платить за санкции.