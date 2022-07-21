«Европейская бюрократия по своим объёмам превышает советскую»: как меняется политика ЕС в вопросах санкций против РФ

Европейская бюрократия по своим объёмам превышает советскую, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопросы санкционной политики Евросоюза. Он отметил, что европейцы утверждают вредные для себя санкции и не имеют возможности оперативно пересмотреть эти решения. На этом фоне стало известно, что в ЕС одновременно с седьмым пакетом санкций решили ввести корректировки в ряд уже действующих ограничений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о подходе Евросоюза к введению антироссийских санкций. В беседе с журналистами он обратил внимание на неповоротливость существующей в ЕС бюрократической системы.

Песков заявил о «маниакальной» приверженности Евросоюза санкциям, которые наносят вред собственным интересам объединения и его жителям. Как отметил пресс-секретарь президента, Соединённые Штаты поступают в этом вопросе гораздо более прагматично.

«Они вводят лицензии, которые предусматривают изъятие санкций там, где это выгодно самим Соединённым Штатам. Европейская бюрократия, которая по своим объёмам превышает объёмы советской бюрократии, ещё более «тягучая», — отметил Песков.

По его словам, это обстоятельство не позволяет Европе оперативно вносить корректировки в свою санкционную политику. «К сожалению, это та реальность и это тот ход событий, который выбирают сами европейцы», — заключил Песков.

Ранее стало известно, что Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций Европейского союза против России.

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Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 21 июля, против Москвы вводятся «усиленные и продлённые санкции».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в частности, указал, что в новый санкционный список вошли Сбербанк и ряд других фигурантов, среди которых он упомянул военных, мотоклуб «Ночные волки» и «лиц, связанных с дезинформацией».

Днём ранее постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс сообщил о согласовании седьмого пакета санкций, в который, по его словам, вошли запрет на торговлю золотом, новые меры экспортного контроля, заморозка активов Сбербанка и адресные ограничения в отношении более 50 физических и юридических лиц.

При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто ещё раньше заявил, что в новый пакет санкций не вошли дополнительные запреты на поставки энергоносителей.

В то же время ЕС позднее сообщил о применении корректировок к уже существующим антироссийским санкциям.

В частности, в Евросоюзе заявили, что оказание России технической поддержки в сфере авиационных товаров и технологий «будет разрешено в той степени, в какой это необходимо для обеспечения работы Международной организации гражданской авиации по установлению технических и промышленных стандартов».

«Запрет на заключение любых сделок с российскими государственными организациями будет несколько скорректирован для обеспечения доступа к правосудию», — говорится в заявлении ЕС.

Ещё одна мера принята «во избежание возможных негативных последствий в сфере мировой продовольственной и энергетической безопасности».

РИА Новости

© Константин Михальчевский

«Принято решение о продлении освобождения от запрета на участие в сделках с определёнными государственными организациями в отношении транзакций, касающихся сельскохозяйственной продукции, а также транспортировки нефти в третьи страны», — говорится в сообщении.

Комментируя эти решения, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT отметил, что Евросоюз «пожинает плоды собственной самонадеянности».

«Наивное полагание, что действующий по указке США коллективный Запад сможет подвергнуть Россию изоляции, потерпело крах, теперь Европа ищет возможность обойти собственные санкции или сделать из них ряд исключений», — сказал депутат.

По его словам, чтобы сохранить лицо, Евросоюз «не может себе позволить не вводить санкции». Вместе с тем, отмечает парламентарий, ЕС вынужден делать исключения, чтобы «сохранить остатки экономики и не упасть в пропасть». При этом сами меры подаются как стремление защитить мировую продовольственную и энергетическую безопасность.

Отметим, что ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью главному редактору телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян, что ЕС уже исчерпал все возможные сферы для введения санкций против России.

Комментируя перспективу принятия нового пакета европейских санкций против РФ, министр отметил, что речь идёт и о введении новых санкций, и об их изъятии.

«Насчёт очередного анонсированного пакета санкций, что он из себя представляет, санкции или даже изъятие из санкций. И то и другое, — сказал министр. — И сейчас (в ЕС) вынуждены уже думать над тем, что же они сотворили и как это на них влияет».

Напомним, что ЕС утвердил шестой пакет санкций против России 3 июня. Этому предшествовал долгий период согласований. В соответствии с принятым документом ЕС решил запретить покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в страны Европейского союза.

Эксперты также придерживаются мнения, что дальнейшие ограничения Брюсселя против Москвы практически не имеют смысла. Как полагает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, речь идёт о дежурной мере.

«Это такая дежурная мера, которая не имеет существенного содержания. Шестой пакет санкций, касающийся вопросов энергетики, согласовывали несколько месяцев. А седьмой пакет приняли быстро, потому что в седьмом пакете нет серьёзных мер. ЕС придерживается стратегии дальнейшего ужесточения санкций против России, но эти санкции не имеют смысла», — сказал Шаповалов в беседе с RT.

В свою очередь, политолог Руслан Бальбек обратил внимание на последствия антироссийских ограничений для жителей Европы. По его словам, пакеты санкций подобны «поставленным на конвейер апперкотам европейскому обществу».

«Слышно только, как зубы клацают: сначала от злости, потом от возмущения, а теперь — от безысходности. Но ничего, сейчас европейские политики расскажут, что душ — это вредно, тепло зимой — противопоказано, а заправить полный бак в автомобиле — это целый праздник. Ну а русские, по их словам, очень страдают от отсутствия сладкой газировки и некоторых марок автомобилей», — заключил эксперт.