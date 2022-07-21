Боррель подтвердил включение в санкционный список ЕС мотоклуба «Ночные волки» и Сбербанка
- РИА Новости
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Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своих соцсетях.
«Мы включили в чёрный список Сбербанк и добавили ещё ряд фигурантов, в том числе военных, мотоклуб «Ночные волки» и лица, связанные с дезинформацией», — написал Боррель.
Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций Евросоюза против России.
Рестрикции включают запрет на золото, новые меры экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, более 50 новых физических и юридических лиц.