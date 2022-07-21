Боррель подтвердил включение в санкционный список ЕС мотоклуба «Ночные волки» и Сбербанка

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что в чёрный список Евросоюза в рамках седьмого пакета санкций включены Сбербанк и российский мотоклуб «Ночные волки».

Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своих соцсетях.

«Мы включили в чёрный список Сбербанк и добавили ещё ряд фигурантов, в том числе военных, мотоклуб «Ночные волки» и лица, связанные с дезинформацией», — написал Боррель.

Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций Евросоюза против России.

Рестрикции включают запрет на золото, новые меры экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, более 50 новых физических и юридических лиц.