Боррель подтвердил включение в санкционный список ЕС мотоклуба «Ночные волки» и Сбербанка

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что в чёрный список Евросоюза в рамках седьмого пакета санкций включены Сбербанк и российский мотоклуб «Ночные волки».
Боррель подтвердил включение в санкционный список ЕС мотоклуба «Ночные волки» и Сбербанка
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своих соцсетях.

«Мы включили в чёрный список Сбербанк и добавили ещё ряд фигурантов, в том числе военных, мотоклуб «Ночные волки» и лица, связанные с дезинформацией», — написал Боррель.

Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций Евросоюза против России.

Рестрикции включают запрет на золото, новые меры экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, более 50 новых физических и юридических лиц.

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