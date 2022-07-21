Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций Евросоюза против России

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Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций Европейского союза против России, который включает также частичное эмбарго на золото.
Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций Евросоюза против России
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

Как сообщает ТАСС, об этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен написала в своих соцсетях.

«Страны-члены утвердили наши усиленные и продлённые санкции против Кремля», — указала она.

Ранее комитет постоянных представителей Европейского союза согласовал седьмой пакет антироссийских санкций.

Рестрикции включают запрет на золото, новые меры экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, более 50 новых физических и юридических лиц.

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