Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций Евросоюза против России
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Как сообщает ТАСС, об этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен написала в своих соцсетях.
«Страны-члены утвердили наши усиленные и продлённые санкции против Кремля», — указала она.
Ранее комитет постоянных представителей Европейского союза согласовал седьмой пакет антироссийских санкций.
Рестрикции включают запрет на золото, новые меры экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, более 50 новых физических и юридических лиц.