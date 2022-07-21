Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций Евросоюза против России

Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций Европейского союза против России, который включает также частичное эмбарго на золото.

Как сообщает ТАСС, об этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен написала в своих соцсетях.

«Страны-члены утвердили наши усиленные и продлённые санкции против Кремля», — указала она.

Ранее комитет постоянных представителей Европейского союза согласовал седьмой пакет антироссийских санкций.

Рестрикции включают запрет на золото, новые меры экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, более 50 новых физических и юридических лиц.