Постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет антироссийских санкций

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Комитет постоянных представителей Европейского союза согласовал седьмой пакет антироссийских санкций, сообщил постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс.
Постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет антироссийских санкций
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«На комитете постпредов государств ЕС мы только что утвердили новый пакет санкций против России, включая запрет на золото, новые (меры. — RT) экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, более 50 новых физических и юридических лиц», — написал он в Twitter.

Он добавил, что в списке числятся политики, военные, бизнесмены и представители СМИ.

18 июля глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал о содержании нового пакета антироссийских санкций Европейского союза. По его словам, новые санкции будут включать запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения.

Также в пакет включены 48 физических лиц и девять организаций.

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