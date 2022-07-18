Глава МИД Венгрии рассказал о содержании нового пакета антироссийских санкций ЕС

Глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал о содержании нового пакета антироссийских санкций Европейского союза.

Как сообщает ТАСС, он отметил, что новые санкции будут включать запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения.

Также в новый пакет санкций включены 48 физических лиц и девять организаций.

Вместе с этим, по словам министра, новые ограничения не содержат запретов на транспортировку энергоносителей и не касаются Газпромбанка.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что антироссийские санкции сказываются на Австрии.