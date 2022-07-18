Глава австрийского МИД заявил, что антироссийские санкции сказываются на стране
- AP
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Об этом он сказал по прибытии на встречу министров иностранных дел стран ЕС.
«Конечно, на нас это сказывается. Россия — важный торговый партнёр. И мы, в свою очередь, важные торговые партнёры для России», — цитирует его ТАСС.
Шалленберг добавил, что Россия является важным поставщиком природных ресурсов, в том числе нефти и газа.
При этом он считает необходимым введение антироссийских санкций.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью гостелерадио Ирана заявил, что санкции являются той ценой, которую Россия и Иран платят за свой суверенитет.