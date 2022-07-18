Глава австрийского МИД заявил, что антироссийские санкции сказываются на стране

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что антироссийские санкции сказываются на Австрии.

Об этом он сказал по прибытии на встречу министров иностранных дел стран ЕС.

«Конечно, на нас это сказывается. Россия — важный торговый партнёр. И мы, в свою очередь, важные торговые партнёры для России», — цитирует его ТАСС.

Шалленберг добавил, что Россия является важным поставщиком природных ресурсов, в том числе нефти и газа.

При этом он считает необходимым введение антироссийских санкций.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью гостелерадио Ирана заявил, что санкции являются той ценой, которую Россия и Иран платят за свой суверенитет.