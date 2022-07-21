В Кремле прокомментировали корректировки Западом антироссийских санкций
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«Мы видим, что Европейский союз предпочитает, даже маниакально, придерживаться тех санкций, которые наносят вред их собственным интересам, а главное, не столько их интересам, сколько вред их населению, которое начинает очевидно мучиться от этих санкций и от последствий, которые вызывают эти решения Евросоюза», — отметил Песков.
Он добавил, что гораздо более прагматичны в этом плане американцы.
«Они весьма оперативно, используя их гибкую систему, вводят лицензии, которые предусматривают изъятие санкций там, где это выгодно самим Соединённым Штатам», — сказал Песков.
21 июля Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций Европейского союза против России, который включает также частичное эмбарго на золото.