В Кремле прокомментировали корректировки Западом антироссийских санкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал корректировки Западом антироссийских санкций.

«Мы видим, что Европейский союз предпочитает, даже маниакально, придерживаться тех санкций, которые наносят вред их собственным интересам, а главное, не столько их интересам, сколько вред их населению, которое начинает очевидно мучиться от этих санкций и от последствий, которые вызывают эти решения Евросоюза», — отметил Песков.

Он добавил, что гораздо более прагматичны в этом плане американцы.

«Они весьма оперативно, используя их гибкую систему, вводят лицензии, которые предусматривают изъятие санкций там, где это выгодно самим Соединённым Штатам», — сказал Песков.

21 июля Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций Европейского союза против России, который включает также частичное эмбарго на золото.