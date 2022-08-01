Злоупотребление правом: почему в мире деградирует исполнение Договора о нераспространении ядерного оружия

В понедельник в Нью-Йорке начнёт работу обзорная конференция стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия. Она продлится до 26 августа. В рамках запланированных мероприятий делегаты конференции должны оценить ситуацию с выполнением соглашения и выработать рекомендации по его укреплению. Напомним, что ДНЯО ограничивает число ядерных держав, запрещает им передавать атомные арсеналы другим странам, а неядерным странам не разрешает разрабатывать атомные арсеналы. По мнению экспертов, в последние годы ситуация с соблюдением соглашения заметно ухудшилась. Основную причину аналитики видят в политике Вашингтона, которая способствует распространению ядерного оружия в мире и снижению порога его применения.

1 августа в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начинает свою работу обзорная конференция стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Эта встреча — десятая по счёту. Изначально саммит планировали провести в мае 2020 года, но он был перенесён более чем на два года из-за пандемии COVID-19.

На открытии конференции выступит глава Госдепа США Энтони Блинкен. Мероприятия продолжатся до 26 августа.

Российская сторона не сообщала о том, в каком формате и каким составом собирается принять участие в форуме. 13 июля в интервью «Интерфаксу» директор Департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв заявил, что некоторые российские делегаты не получили американских въездных виз, хотя заявки на них были поданы в строгом соответствии с требованиями властей США.

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«Невыдача или несвоевременная выдача виз российским делегатам зачастую приводит к срыву нашего участия в межправительственных мероприятиях по линии ООН. Это, очевидно, негативно влияет и на деятельность самой всемирной организации», — отметил дипломат.

Как сообщается в материалах МИД РФ, обзорная конференция созывается каждые пять лет с целью мониторинга «функционирования всех положений ДНЯО, а также согласования перечня рекомендаций по укреплению Договора».

Комментируя RT стартующую в Нью-Йорке конференцию, ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков заявил, что она направлена на выработку мер по сохранению ДНЯО.

«Участники обзорной конференции должны оценить эффективность выполнения ДНЯО и выработать определённые меры, чтобы Договор сохранил своё действие», — пояснил Ермаков.

Напомним, Договор о нераспространении ядерного оружия был принят в 1968 году и вступил в силу спустя два года. Первоначально документ носил временный характер, но в 1995 году он стал бессрочным. Депозитариями ДНЯО являются Россия, США и Великобритания. В настоящее время число участников соглашения превышает 190 государств.

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

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Согласно тексту ДНЯО, статус ядерной державы имеют только пять стран мира: РФ, Соединённые Штаты, Великобритания, Франция и Китай. Члены этого клуба обязались не поставлять свои атомные арсеналы другим государствам и не передавать контроль над ними. В свою очередь, неядерные страны, которые придерживаются Договора, не должны стремиться к разработке и получению ядерных боезарядов из-за рубежа.

«На сегодняшний день ДНЯО продолжает работать. Важность данного документа состоит в том, что это один из немногих договоров, который продолжает существовать в практически разрушенной Соединёнными Штатами системе контроля оружия массового уничтожения», — подчеркнул Ермаков.

«Ядерные миссии»

В преддверии конференции Российский совет по международным делам опубликовал аналитический материал, посвящённый ситуации с выполнением ДНЯО. Его авторами стали профессор МГИМО МИД Владимир Орлов и научный сотрудник Центра политических исследований России Сергей Семёнов.

По их мнению, «в настоящее время ДНЯО находится в предынфарктном состоянии». Как отметили учёные, даже в период разгара холодной войны участники обзорной конференции собирались «в относительно более благоприятной для режима ядерного нераспространения обстановке».

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К ключевым факторам, которые привели к деградации выполнения документа, Орлов и Семёнов отнесли выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Договора по отрытому небу (ДОН) и ядерной сделки с Ираном.

Также российские исследователи обратили внимание на проблему распространения ядерного оружия и «чувствительных технологий «для своих». Речь идёт о планах оснащения ВМС Австралии атомными подводными лодками и так называемых «совместных ядерных миссиях» НАТО, которые де факто нарушают первые две статьи ДНЯО.

В комментарии от 12 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «совместные ядерные миссии», которые практикуют американские войска с военнослужащими союзных стран, напрямую противоречат пунктам ДНЯО.

Как пояснили опрошенные RT эксперты, Москва выступает категорически против расширения географии присутствия ядерных арсеналов США в других государствах. С точки зрения РФ, Вашингтон злоупотребляет прописанным в ДНЯО правом развёртывать атомное оружие за рубежом и фактически игнорирует запрет на передачу контроля над ним другим государствам.

Согласно открытым данным, Соединённые Штаты хранят до 20 тактических ядерных бомб B61 в ФРГ и вместе с союзниками проводят тайные учения по их эксплуатации. На таких занятиях отрабатывается извлечение боеприпасов из хранилищ и размещение атомных бомб на самолёты. Таким образом военнослужащие неядерных стран получают гипотетическую возможность управлять воздушными платформами, предназначенными для доставки атомного оружия.

На фоне спецоперации ВС России на Украине оживились дискуссии и относительно перспектив развёртывания атомных арсеналов США в Польше. Впрочем, по данным российской стороны, уже сейчас Соединённые Штаты держат своё атомное оружие в шести европейских странах — членах НАТО.

Такую информацию 25 июня озвучил Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко. По словам президента РФ, Соединённые Штаты хранят в европейских государствах — членах альянса 200 ядерных «тактических боезапасов». Под их применение подготовлены 257 самолётов, добавил Путин.

Американская ядерная ракета Minuteman III

© defense.gov

Ещё одно опасение Москвы связано с тем, что ядерное оружие Вашингтона может быть развёрнуто в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, к примеру, в Японии.

Кроме того, российские власти негативно восприняли создание в прошлом году нового оборонного альянса AUKUS (США, Великобритания и Австралия), деятельность которого предусматривает оснащение Канберры атомным подводным флотом.

Орлов и Семёнов полагают, что в рамках AUKUS США и Великобритания создают «опасный прецедент, потенциально привлекательный для Японии, Южной Кореи и других союзников США».

Как пояснил в комментарии RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, существует большая вероятность, что Вашингтон и Лондон в конечном итоге поделятся с Канберрой технологиями в сфере военного атома.

«AUKUS необходим для того, чтобы создать как можно больше военных угроз для Китая. В этом стремлении США и Великобритания могут зайти очень далеко. Передача атомных подлодок означает, что Австралия как минимум научится обращаться с ядерными реакторами военного назначения. Не лишним будет напомнить и тот факт, что любые АПЛ — это носители ракет, на которые можно установить ядерные боевые части», — подчеркнул Михайлов.

Риск эскалации

Американские власти отрицают все обвинения в нарушении ДНЯО. 1 июля в письменном заявлении, приуроченном к 54-й годовщине подписания Договора, глава Госдепа Энтони Блинкен подтвердил приверженность США пунктам соглашения и отметил его «неоценимый вклад» в обеспечение глобальной безопасности.

Тем не менее, как полагают эксперты, в реальности Вашингтон пренебрежительно относится к соблюдению ДНЯО, чем заметно обостряет обстановку в мире. В частности, по мнению аналитиков, политика США в значительной степени способствовала появлению ядерных амбиций у киевского режима. Их публичная демонстрация послужила одной из причин начала российской спецоперации на Украине.

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Напомним, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей в феврале 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал отказ от безъядерного статуса страны, несмотря на участие в ДНЯО.

После этого в обращении к гражданам Владимир Путин заявил, что киевский режим располагает ресурсами для создания тактического ядерного оружия и уже сейчас имеет средства доставки боеприпасов с атомными боезарядами. Кроме того, как подчеркнул президент РФ, Украина может получить технологическую поддержку из-за рубежа.

По мнению Александра Михайлова, если бы не началась спецоперация, то всю необходимую помощь Украине в создании ядерного оружия вполне мог бы оказать Вашингтон.

«Сложно представить, что киевский режим принялся бы создавать собственный атомный арсенал без санкции и поддержки Соединённые Штатов. Американцам было выгодно превратить Украину в источник максимального количества военных угроз для России», — пояснил Михайлов.

Сергей Ермаков также считает, что политика США создавала благоприятные условия для появления в ближайшей перспективе в арсенале ВСУ ядерного оружия.

«Россия не могла ждать того, когда Украина приблизится к возвращению ядерного статуса. Если же говорить о политике Вашингтона в целом, то она опасна тем, что объективно снижает порог применения ядерных боеприпасов и соответственно повышает риск эскалации до уровня атомного конфликта. Естественно, это в значительной мере противоречит положениям ДНЯО», — резюмировал Ермаков.