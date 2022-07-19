«Давно подогревают эту тему»: что стоит за заявлениями Киева о перспективах поставок ракет большей дальности для HIMARS

В Киеве надеются, что США в перспективе начнут поставлять Украине боеприпасы дальнего действия для реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Ранее в России обратили внимание, что Киев использует зарубежное оружие, в том числе системы HIMARS, для обстрелов мирных жителей в Донбассе. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев тем временем отметил, что поставляемое Киеву оружие может попасть в руки преступников по всему миру, что потребует международного расследования.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов надеется, что Киев скоро начнёт получать более дальнобойные снаряды для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Данилов высказался об этом в ходе телемарафона. Ему задали вопрос, можно ли ожидать дальнобойных снарядов для предоставленных США систем РСЗО.

«Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было сначала. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны», — цитирует Данилова ТАСС.

Напомним, глава Белого дома Джо Байден 1 июня объявил о предоставлении Украине пакета помощи, в состав которого вошли РСЗО HIMARS. О дополнительных поставках этого оружия Киеву Вашингтон сообщил 8 июля. С учётом обнародованных заявлений американской стороны количество таких машин на Украине достигнет 12.

В середине июля депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский заявил, что Киев располагает боеприпасами для HIMARS, способными поражать цели на расстоянии до 70—80 км.

По его словам, Киев «на всех уровнях» ведёт переговоры с США о передаче боеприпасов для HIMARS большей дальности.

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Вместе с тем Байден ранее утверждал, что Вашингтон не намерен поставлять Киеву дальнобойные ракеты, способные достичь территории России. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, обещал не использовать поставленное из-за рубежа оружие для ударов по территории РФ.

Однако Киев использует поставленное США оружие для обстрела городов Донбасса. Как заявила в середине июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, США передавали Украине разведданные для обстрелов населённых пунктов Донбасса при помощи установок HIMARS.

Как пояснила Захарова, американская сторона не только предоставила разведданные, «но и негласно откомандировала инструкторов, которые помогали представителям киевского режима правильно прицеливаться».

«Именно с поставками данного типа тяжёлых вооружений связана заметная активизация артиллерии ВСУ, которые, судя по всему, получили приказ из столицы без малейшего колебания использовать упомянутые установки против гражданского населения», — сказала Захарова в ходе брифинга 14 июля.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT отметил, что США не уточняли, какие именно боеприпасы для HIMARS получит Киев.

«Поэтому дальше начинаются фантазии со стороны СНБО, потому что они уже давно подогревают эту тему, связанную с тем, что как только они получат дальнобойную ракету, они займутся Крымским мостом», — сказал эксперт.

По его словам, системы HIMARS оказались в центре масштабной информационной кампании.

«Некоторые виды американского вооружения себя повели не лучшим образом в зоне проведения СВО, те же самые хвалёные Javelin и гаубицы M777. Сейчас ставка сделана на HIMARS, и вокруг них развёрнута грамотная информационная кампания, которую мы наблюдаем», — сказал он.

Комментируя возможность поставки Киеву дальнобойных снарядов для HIMARS, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что перед Россией в этом случае стоит несколько задач. Во-первых, следует сделать эшелонированную систему противовоздушной и противоракетной обороны.

«Вторая задача — ускоренным порядком проводить разведку этих вооружений, где они находятся, и уничтожать их. И третья задача — не допустить попадания этих ракет на территорию Украины, то есть уничтожать железнодорожные переезды, станции, где переобувают вагоны с узкой колеи европейской на широкую российскую, чтобы они просто не попали на территорию Украины», — сказал Литовкин.

Медведев — о необходимости расследовать поставки американского оружия

Тем временем зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон продолжает «бесконтрольно накачивать оружием агонизирующий киевский режим». Он предупредил о риске попадания поставляемых США на Украину вооружений в руки преступников.

«Поставляемое сейчас в Малороссию американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру. Точнее, уже вовсю расползается. Причём под «крышей» администрации и спецслужб США. Фактически Америка в очередной раз становится спонсором международного терроризма», — написал Медведев в Telegram.

По его словам, в будущем вместе с ответственными странами может быть организован механизм расследования американских поставок оружия Киеву.

«А возможно и подумать над формированием особого международного органа по изъятию вылезающих то тут, то там американских подарков», — добавил Медведев.