Народная милиция ЛНР: всеми украинскими расчётами HIMARS руководят западные инструкторы

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Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала заявил, что всеми расчётами РСЗО HIMARS на земле руководят западные инструкторы, которые дают указания стрелять по объектам гражданской инфраструктуры в городах Донбасса.
Народная милиция ЛНР: всеми украинскими расчётами HIMARS руководят западные инструкторы
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Касаемо инструкторов — это реально подтверждённая информация из трёх разных источников, следовательно, она является достоверной: действительно, все HIMARS сопровождают западные инструкторы, англоязычные. Это факт. Касаемо того, куда они целятся: они целятся по критически важным гражданским объектам. В субботу прилетело в троллейбусное депо города Алчевска», — цитирует его РИА Новости.

Марочко также отметил, что представительство ЛНР в СЦКК в последнее время фиксирует массовое применение украинскими военными РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении пусковой установки и заряжающей машины РСЗО HIMARS.

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