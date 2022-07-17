Два человека погибли в результате обстрела Алчевска в ЛНР со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS
- AP
«В результате обстрела города Алчевск из американской РСЗО M142 HIMARS погибли два мирных жителя», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Уточняется, что было выпущено в общей сложности шесть ракет.
Также указывается, что в результате обстрела повреждены шесть многоэтажных жилых домов, автобусно-троллейбусное депо и санаторий-профилакторий «Дружба».
Ранее в ЛНР сообщили об обстреле Алчевска американскими РСЗО HIMARS.