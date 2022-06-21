«До очень опасной черты»: почему в мире возросла угроза применения ядерного оружия

Во вторник в Вене пройдёт первая встреча государств — подписантов Договора о запрещении ядерного оружия. Ожидается, что участники будут обсуждать план полного отказа от атомных арсеналов. Мероприятия в австрийской столице будут проходить на фоне опасений по поводу возросшего риска применения атомного оружия. Между тем за рубежом и в России по-разному видят причины такого положения дел. Запад обвиняет Москву в агрессивных устремлениях, а Россия акцентирует внимание на накачивании Украины вооружением и призывах вернуть ей ядерный статус. По мнению экспертов, во многом именно политика США и стран НАТО спровоцировала усиление напряжённости в мире и виток гонки ядерных вооружений.

21 июня в Вене состоится первая встреча государств — подписантов Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Конференция продлится три дня.

Организаторы не раскрывают информацию о составе участников, но ожидают, что в переговорах в столице Австрии соберутся делегации всех стран — участниц соглашения. В настоящий момент документ подписали 86 государств. Правда, в этом списке пока нет ни одной ядерной державы.

Главной темой венских переговоров станет обсуждение плана ядерного разоружения. Например, Казахстан предлагает всем государствам, включая обладателей атомных арсеналов, разработать поэтапную программу полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, то есть к 100-летнему юбилею ООН.

«Предложения и договорённости о достижении этой цели могли бы быть отражены в итоговых документах как первой конференции ДЗЯО, так и обзорной конференции ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия. — RT)», — заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди в своей статье для казахстанских и зарубежных СМИ.

Он напомнил, что после распада СССР Казахстан добровольно отказался от статуса ядерной державы, присоединился к ДНЯО и закрыл Семипалатинский полигон, где проводились испытания атомного оружия.

«Неподготовленное форсирование»

ДЗЯО был подписан на Дипломатической конференции ООН 7 июля 2017 года. Документ нашёл поддержку 122 государств. Однако страны, обладающие атомным оружием, не принимали участия в разработке данного соглашения.

Договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу в январе 2021 года и на сегодняшний день так и не нашёл поддержки ядерных держав.

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«Россия неизменно привержена благородной цели построения безъядерного мира, однако мы не разделяем подходов к достижению этой цели, которая предполагает искусственное и неподготовленное форсирование процесса ядерного разоружения», — заявила в прошлом году официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В настоящее время ключевым соглашением в сфере ядерного разоружения, которому привержены страны — обладательницы атомного арсенала, остаётся ДНЯО.

Данное соглашение вступило в силу 5 марта 1970 года. Его участниками являются все пять членов так называемого ядерного клуба: Россия, США, Великобритания, Франция, Китай. В общей сложности соглашению привержены 190 государств.

ДНЯО запрещает передачу атомного оружия и технологий его изготовления. В то же время договор позволяет ядерным державам размещать его в странах, не обладающих им. Например, Соединённые Штаты по-прежнему держат в ФРГ до 20 тактических ядерных бомб B61.

В Москве считают, что США нарушают ДНЯО, так как привлекают ВС неядерных стран к учениям с применением атомного оружия. Тем самым Вашингтон не соблюдает самую первую статью договора, запрещающую ядерной державе передавать контроль над своими атомными арсеналами государству, которое им не обладает.

В МИД России настаивают на том, чтобы США вернули ядерные вооружения «на национальную территорию» и ликвидировали всю инфраструктуру, «позволяющую обеспечить быстрое развёртывание этого оружия на территории других членов НАТО».

Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты LGM-30 Minuteman

Legion-Media

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Как известно, в последние годы в Вашингтоне и Варшаве обсуждается возможность размещения американских ядерных боезарядов в Польше. Дискуссии на эту тему вновь оживились после старта спецоперации ВС России на Украине.

В апреле в интервью немецкой газете Welt am Sonntag глава Комитета по национальной безопасности и делам обороны, вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что его страна готова предоставить свою территорию под развёртывание хранилищ американских ядерных боезарядов. По его мнению, такая мера «в значительной степени усилит устрашение Москвы».

Более того, отдельные польские политики выступают и за ядерное вооружение киевского режима. Так, 11 июня в интервью украинскому ESPRESO.TV депутат Европарламента, экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Запад «подарить Украине ядерные боеголовки». Он пояснил, что возвращение Украине ядерного статуса позволит ей эффективнее защищать «свою независимость».

Повышение напряжённости

Как полагают опрошенные RT эксперты, в сложившейся ситуации вокруг Украины деятельность сторонников ДЗЯО не будет лишена смысла, если основным вектором их деятельности станет влияние на провокационную политику США и их союзников.

По словам аналитиков, военная помощь НАТО киевскому режиму, поставки ВСУ потенциальных средств доставки ядерных боезарядов и призывы к возвращению ядерного статуса Украине не могут не способствовать повышению градуса напряжённости «до очень опасной черты».

О существенно возросшей ядерной угрозе заявляют и зарубежные аналитики. Например, в недавнем докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) говорится, что риск применения атомного оружия достиг наивысшего уровня со времён холодной войны.

По данным организации, все ядерные державы взяли курс на увеличение количества атомного вооружения и проводят его модернизацию. Беспокойство иностранных экспертов вызывает и прекращение российско-американских контактов по теме стратегической стабильности.

Между тем в Москве неоднократно подчёркивали свою открытость к переговорам с Вашингтоном по дальнейшему статусу договора по контролю за стратегическими вооружениями СНВ-III. Этот документ предусматривает взаимное сокращение ядерных зарядов России и США до 1550 единиц для каждой из сторон.

Российская МБР на мобильной платформе комплекса «Ярс»

globallookpress.com

© Vadim Savitsky

Ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков считает, что подход SIPRI и других западных центров, продвигающих идеи ядерного разоружения, слабо отражает реальные факторы возросшего риска применения атомного оружия.

В беседе с RT эксперт отметил, что сторонников ядерного разоружения почему-то мало беспокоит анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским отказ от безъядерного статуса в ходе Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года. В итоге публично озвученные ядерные амбиции Киева стали одной из причин спецоперации ВС России.

По словам Ермакова, господствующие на Западе призывы к ядерному разоружению выглядят лукаво, так как адресованы в основном России.

«Сторонники ядерного разоружения на Западе почему-то не осуждают гигантские расходы на модернизацию ядерной триады США и воздерживаются от резкой критики намерений Великобритании и Франции в ядерной сфере. При этом России ядерное оружие, дескать, ни к чему», — отметил Ермаков.

Как пояснил эксперт, обоснованием для необходимости ядерного разоружения России служит тезис о том, что Россия якобы является агрессивной державой, готовой безосновательно использовать ядерную дубинку, в том числе на Украине.

«Невозможно не замечать, как игнорируется высокий уровень культуры эксплуатации ядерного оружия со стороны России и тот факт, что в наших концептуальных документах чётко прописаны условия применения атомного арсенала. В наступательных целях свой ядерный щит Россия использовать не станет. Наша доктрина — это ответ на агрессию», — подчеркнул Ермаков.

Тактический ракетный комплекс «Точка-У» ВСУ — потенциальный носитель ядерных боезарядов

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Собеседник RT допускает, что конференция ДЗЯО и нарративы пропаганды достижения ядерного ноля могут использоваться Западом для очернения Москвы, особенно в контексте спецоперации на Украине.

Похожую точку зрения в комментарии RT высказал и заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин. По его мнению, в нынешних геополитических реалиях и в условиях спецоперации фактор ядерного оружия оказывает в целом отрезвляющее воздействие на США и другие страны НАТО.