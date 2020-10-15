СМИ сообщили о тайных учениях НАТО в Германии на случай ядерной войны
- Reuters
Так, в учениях участвуют бомбардировщики, способные нести ядерное оружие.
Манёвры отрабатываются на авиабазе Нёрфених, которую, как отмечается, считают альтернативным местом для хранения водородных бомб США типа B61.
В рамках учений отрабатывается безопасное извлечение ядерного оружия из подземных хранилищ и его транспортировка к самолётам, а также установка под крыло.
При этом, как сообщается, тренировочные полёты осуществляются без такого оружия.
Подробнее — в материале ИноТВ.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Москва предложила НАТО уменьшить число учений во время пандемии COVID-19.
В апреле немецкий журнал Der Spiegel писал, что США модернизировали около 20 ядерных боеголовок, которые располагаются в Германии.
Как отмечали в МИД России, страны НАТО усиливают ядерный компонент на военных учениях.