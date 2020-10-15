СМИ сообщили о тайных учениях НАТО в Германии на случай ядерной войны

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ВВС Германии и их партнёры по НАТО принимают участие в тайных учениях, получивших название «Стойкий полдень». На манёврах в ФРГ отрабатывают оборону с использованием ядерного оружия. Об этом пишет Bild.
СМИ сообщили о тайных учениях НАТО в Германии на случай ядерной войны
  • Reuters

Так, в учениях участвуют бомбардировщики, способные нести ядерное оружие.

Манёвры отрабатываются на авиабазе Нёрфених, которую, как отмечается, считают альтернативным местом для хранения водородных бомб США типа B61.

В рамках учений отрабатывается безопасное извлечение ядерного оружия из подземных хранилищ и его транспортировка к самолётам, а также установка под крыло.

При этом, как сообщается, тренировочные полёты осуществляются без такого оружия.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Москва предложила НАТО уменьшить число учений во время пандемии COVID-19.

В апреле немецкий журнал Der Spiegel писал, что США модернизировали около 20 ядерных боеголовок, которые располагаются в Германии. 

Как отмечали в МИД России, страны НАТО усиливают ядерный компонент на военных учениях. 

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