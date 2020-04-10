Spiegel: США обновили ПО расположенных в ФРГ ядерных боеголовок

США модернизировали около 20 ядерных боеголовок, которые располагаются на территории Германии. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel. По его данным, «секретная операция» была проведена в конце августа 2019 года.

Как пишет издание, около 20 ядерных боеголовок типа B-61 были вывезены американскими военными с базы Бюхель в Рейнланд-Пфальц.

Их доставили на территорию Соединённых Штатов, где провели обновление программного обеспечения.

Власти Германии были проинформированы об этом незадолго до начала операции. Для подстраховки были задействованы силы бундесвера.

Осенью 2019 года RT ознакомился с обращением депутатов Левой партии бундестага, в котором парламентарии отмечали, что американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией.

Документ был посвящён возможности вывода войск США из ФРГ.