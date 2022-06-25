Путин: в шести странах Европы у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов

Соединённые Штаты хранят в Европе 200 ядерных тактических боезапасов, они находятся в шести странах НАТО, для их применения подготовлено 257 самолётов, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.

«Что касается вопросов безопасности, действительно, в Европе у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов, в основном это атомные бомбы. В шести европейских странах — членах североатлантического блока НАТО. Для их возможного применения подготовлено 257 самолётов, не только американских, но и этих упомянутых мною стран», — сказал российский лидер.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что необходимо прекратить такую практику и вернуть ядерное оружие на национальную территорию его обладателя.

Глава МИД России Сергей Лавров также отмечал, что для российской стороны неприемлемо то, что ядерное оружие США находится в Европе.