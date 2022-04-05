Полянский: США должны убрать своё ядерное оружие из Европы

США необходимо убрать из Европы своё ядерное оружие, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что на территории отдельных стран Европы сохраняется американское нестратегическое ядерное оружие.

«Необходимо прекратить такую практику, вернуть ядерное оружие на национальную территорию его обладателя», — приводит ТАСС слова Полянского.

Дипломат добавил, что необходимо ликвидировать инфраструктуру для размещения ЯО в Европе.

Также Полянский заявил, что инсинуации о якобы возможном применении Россией ядерного оружия на Украине не имеют основы