В России заявили об отсутсвии основы у инсинуаций о возможном применении ЯО на Украине
По его словам, со стороны западных политиков звучат провокационные инсинуации о якобы возможном применении со стороны России в ходе специальной военной операции на Украине ядерного оружия.
«Эти вбросы не имеют ни малейшей рациональной основы», — приводит ТАСС слова Полянского на сессии комиссии ООН по разоружению.
Он добавил, что данные вбросы рассчитаны на нагнетание градуса антироссийской истерии.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что действия России в рамках специальной военной операции на Украине не создают угрозу ядерной безопасности.