В России заявили об отсутсвии основы у инсинуаций о возможном применении ЯО на Украине

Инсинуации о якобы возможном применении Россией ядерного оружия на Украине не имеют основы, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, со стороны западных политиков звучат провокационные инсинуации о якобы возможном применении со стороны России в ходе специальной военной операции на Украине ядерного оружия.

«Эти вбросы не имеют ни малейшей рациональной основы», — приводит ТАСС слова Полянского на сессии комиссии ООН по разоружению.

Он добавил, что данные вбросы рассчитаны на нагнетание градуса антироссийской истерии.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что действия России в рамках специальной военной операции на Украине не создают угрозу ядерной безопасности.