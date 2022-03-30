Антонов: действия России на Украине не создают угрозу ядерной безопасности

Короткая ссылка
Действия России в рамках специальной военной операции на Украине не создают угрозу ядерной безопасности. Об этом сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

«В ходе специальной операции ВС РФ взяли под контроль атомные объекты (Чернобыльскую и Запорожскую АЭС) на украинской территории с целью не допустить ядерных провокаций со стороны националистических или иных террористических формирований», — заявил Антонов. 

По его словам, российские военнослужащие в работу персонала станций не вмешиваются, ограничиваются исключительно задачами их охраны.

«Функционирование действующих энергоблоков продолжается в нормальном режиме. Их безопасности ничего не угрожает, системы радиационного мониторинга полностью исправны», — добавил дипломат.

Антонов подчеркнул, что возможность выброса радиоактивного материала отсутствует. 

Ранее сообщалось, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в рамках визита на Украину посетит одну из украинских АЭС.

Как заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, МАГАТЭ в ближайшие дни представит ряд инициатив по обеспечению безопасности ядерных объектов на Украине. 

По его словам, гендиректор организации находится в тесном контакте с российскими и украинскими властями по этому вопросу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить