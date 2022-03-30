Антонов: действия России на Украине не создают угрозу ядерной безопасности

Действия России в рамках специальной военной операции на Украине не создают угрозу ядерной безопасности. Об этом сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

«В ходе специальной операции ВС РФ взяли под контроль атомные объекты (Чернобыльскую и Запорожскую АЭС) на украинской территории с целью не допустить ядерных провокаций со стороны националистических или иных террористических формирований», — заявил Антонов.

По его словам, российские военнослужащие в работу персонала станций не вмешиваются, ограничиваются исключительно задачами их охраны.

«Функционирование действующих энергоблоков продолжается в нормальном режиме. Их безопасности ничего не угрожает, системы радиационного мониторинга полностью исправны», — добавил дипломат.

Антонов подчеркнул, что возможность выброса радиоактивного материала отсутствует.

Ранее сообщалось, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в рамках визита на Украину посетит одну из украинских АЭС.

Как заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, МАГАТЭ в ближайшие дни представит ряд инициатив по обеспечению безопасности ядерных объектов на Украине.

По его словам, гендиректор организации находится в тесном контакте с российскими и украинскими властями по этому вопросу.