МАГАТЭ представит инициативы по безопасности ядерных объектов на Украине

МАГАТЭ в ближайшие дни представит ряд инициатив по обеспечению безопасности ядерных объектов на Украине. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Сегодня утром я говорил с гендиректором МАГАТЭ», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в ближайшие дни МАГАТЭ представит ряд очень важных инициатив с целью гарантирования безопасности ядерных объектов на Украине.

Как уточняется, гендиректор организации находится в тесном контакте с российскими и украинскими властями по этому вопросу.

Ранее в «Энергоатоме» сообщили, что все действующие украинские АЭС работают стабильно, показатели радиационного фона в пределах нормы.

В Роспотребнадзоре также заявили о стабильной радиационной обстановке в России на фоне информации о пожарах в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.