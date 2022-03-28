МАГАТЭ представит инициативы по безопасности ядерных объектов на Украине
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«Сегодня утром я говорил с гендиректором МАГАТЭ», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, в ближайшие дни МАГАТЭ представит ряд очень важных инициатив с целью гарантирования безопасности ядерных объектов на Украине.
Как уточняется, гендиректор организации находится в тесном контакте с российскими и украинскими властями по этому вопросу.
Ранее в «Энергоатоме» сообщили, что все действующие украинские АЭС работают стабильно, показатели радиационного фона в пределах нормы.
В Роспотребнадзоре также заявили о стабильной радиационной обстановке в России на фоне информации о пожарах в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.