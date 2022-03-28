Радиационная обстановка в России на фоне пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС стабильна
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«В связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Роспотребнадзором ведётся мониторинг радиационной обстановки в России в приграничных территориях. По данным мониторинга, радиационная обстановка в Российской Федерации остаётся стабильной», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в украинском «Энергоатоме» сообщили о восстановлении электроснабжения Чернобыльской АЭС после завершения ремонтных работ.
10 марта белорусские энергетики обеспечили подачу электричества на АЭС.