Радиационная обстановка в России на фоне пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС стабильна

Радиационная обстановка в России на фоне информации о пожарах в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС остаётся стабильной, заявили в Роспотребнадзоре.

«В связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Роспотребнадзором ведётся мониторинг радиационной обстановки в России в приграничных территориях. По данным мониторинга, радиационная обстановка в Российской Федерации остаётся стабильной», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в украинском «Энергоатоме» сообщили о восстановлении электроснабжения Чернобыльской АЭС после завершения ремонтных работ.

10 марта белорусские энергетики обеспечили подачу электричества на АЭС.