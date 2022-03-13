На Украине сообщили о восстановлении электроснабжения на Чернобыльской АЭС

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Электроснабжение Чернобыльской АЭС восстановлено после завершения ремонтных работ. Об этом заявили в украинском «Энергоатоме».
На Украине сообщили о восстановлении электроснабжения на Чернобыльской АЭС
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Украинские специалисты НЭК Укрэнерго завершили ремонтные работы на линии 330 кВ лес — ЧАЭС и возобновили электроснабжение Чернобыльской АЭС и Славутича», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что украинские специалисты приступили к ремонтным работам на повреждённых линиях электропередачи для восстановления внешнего электроснабжения Чернобыльской АЭС.

Заместитель министра обороны России Николай Панков заявлял, что украинские националисты пошли на очередную опасную провокацию и нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС.

10 марта белорусские энергетики обеспечили подачу электричества на Чернобыльскую АЭС.

Специалисты Минобороны России контролируют радиационный фон на Запорожской АЭС, на данный момент он в норме.

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