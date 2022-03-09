Специалисты МО России контролируют радиационный фон на Запорожской АЭС

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Специалисты Минобороны России контролируют радиационный фон на Запорожской АЭС, на данный момент он в норме, заявил подполковник российских вооружённых сил.
Специалисты МО России контролируют радиационный фон на Запорожской АЭС
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«На данный момент на ЗАЭС радиационный фон в норме, колеблется от 0,08 до 0,12 микрозиверта в час при пороге 0,3 микрозиверта в час», — цитирует его РИА Новости.

По словам собеседника агентства, персоналу и личному составу радиация не угрожает, станция работает в штатном режиме.

В настоящее время ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем российских военных.

По сообщению Министерства обороны России, ночью 4 марта киевский режим предпринял «чудовищную провокацию» на Запорожской АЭС: сначала диверсионная группа открыла шквальный огонь из стрелкового оружия, а затем совершила поджог учебно-тренировочного корпуса.

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