Росгвардия: российские военные полностью контролируют ситуацию на Запорожской АЭС

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В Росгвардии заявили, что ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем российских военных. Охранявшие станцию украинские военнослужащие сдали оружие.

«В настоящее время станция работает в штатном режиме, администрация объекта выполняет свои функциональные обязанности, в полном объеме осуществляется необходимый пропускной режим, станция полностью контролируются Росгвардией», — приводит РИА Новости слова представителя Росгвардии.

Он отметил, что около 240 украинских военнослужащих сложили оружие и были отпущены по домам.

Подразделения ВДВ России 24 февраля взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.

4 марта Министерство обороны России заявило, что ночью киевский режим предпринял «чудовищную провокацию» на Запорожской АЭС: сначала диверсионная группа открыла шквальный огонь из стрелкового оружия, а затем совершила поджог учебно-тренировочного корпуса.

Как отметили в МАГАТЭ, после пожара на территории АЭС выброса радиации не зафиксировано.

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