Украинские специалисты приступили к восстановлению внешнего электроснабжения на ЧАЭС

Украинские специалисты приступили к ремонтным работам на повреждённых линиях электропередач для восстановления внешнего электроснабжения Чернобыльской АЭС, следует из заявления МАГАТЭ.

«Украина уведомила МАГАТЭ, что технические специалисты приступили к ремонту повреждённых линий электропередачи, пытаясь восстановить внешнее электроснабжение территории Чернобыльской АЭС», — говорится в сообщении на сайте организации.

Отмечается, что украинской стороне уже удалось отремонтировать одну секцию.

Ранее заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что украинские националисты пошли на очередную опасную провокацию и нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС.

10 марта белорусские энергетики обеспечили подачу электричества на Чернобыльскую АЭС.

Специалисты Минобороны России контролируют радиационный фон на Запорожской АЭС, на данный момент он в норме.