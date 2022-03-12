Украинские специалисты приступили к восстановлению внешнего электроснабжения на ЧАЭС

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Украинские специалисты приступили к ремонтным работам на повреждённых линиях электропередач для восстановления внешнего электроснабжения Чернобыльской АЭС, следует из заявления МАГАТЭ.

«Украина уведомила МАГАТЭ, что технические специалисты приступили к ремонту повреждённых линий электропередачи, пытаясь восстановить внешнее электроснабжение территории Чернобыльской АЭС», — говорится в сообщении на сайте организации.

Отмечается, что украинской стороне уже удалось отремонтировать одну секцию.

Ранее заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что украинские националисты пошли на очередную опасную провокацию и нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС.

10 марта белорусские энергетики обеспечили подачу электричества на Чернобыльскую АЭС.

Специалисты Минобороны России контролируют радиационный фон на Запорожской АЭС, на данный момент он в норме.

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