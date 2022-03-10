Белорусские энергетики наладили подачу электричества на Чернобыльскую АЭС
«Белорусские энергетики обеспечили подачу электроэнергии на Чернобыльскую АЭС, которая находится под контролем Вооружённых сил России. Линия электропередачи Мозырь — Чернобыльская АЭС поставлена под напряжение. Действиями оперативного персонала ЧАЭС стала возможной подача напряжения на электроустановки электростанции», — приводит его слова пресс-служба ведомства.
Накануне в Минобороны России сообщили, что украинские националисты пошли на очередную опасную провокацию и нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС.
После этого на Украине сообщили Международному агентству по атомной энергии, что Чернобыльская АЭС была отключена от электросети и потеряла подачу внешней энергии.