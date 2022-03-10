Белорусские энергетики наладили подачу электричества на Чернобыльскую АЭС

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Белорусские энергетики обеспечили подачу электричества на Чернобыльскую АЭС, заявил замглавы Минэнерго России Евгений Грабчак.

«Белорусские энергетики обеспечили подачу электроэнергии на Чернобыльскую АЭС, которая находится под контролем Вооружённых сил России. Линия электропередачи Мозырь — Чернобыльская АЭС поставлена под напряжение. Действиями оперативного персонала ЧАЭС стала возможной подача напряжения на электроустановки электростанции», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Накануне в Минобороны России сообщили, что украинские националисты пошли на очередную опасную провокацию и нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС.

После этого на Украине сообщили Международному агентству по атомной энергии, что Чернобыльская АЭС была отключена от электросети и потеряла подачу внешней энергии.

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