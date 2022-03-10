На Украине заявили МАГАТЭ об отключении Чернобыльской АЭС

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На Украине сообщили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что Чернобыльская АЭС была отключена от электросети и потеряла подачу внешней энергии. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Украина сообщила МАГАТЭ, что ЧАЭС была отключена от электросети и потеряла подачу внешней энергии», — сообщается в заявлении агентства.

Вместе с тем МАГАТЭ и атомный регулятор Украины согласились, что отключение электроэнергии на Чернобыльской АЭС не окажет критического влияния на основные функции безопасности на площадке.

Ранее заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что украинские националисты пошли на очередную опасную провокацию и нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства ударов по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС.

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