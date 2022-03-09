Бастрыкин поручил СК расследовать обстоятельства ударов по подстанции на Чернобыльской АЭС

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства ударов по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Председатель СК России поручил осуществить сбор и фиксацию доказательств данных ударов для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что украинские националисты пошли на очередную опасную провокацию и нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС.

Как заявил Панков, это ещё раз подтверждает «абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов».

По сообщению Министерства обороны России, ночью 4 марта киевский режим предпринял «чудовищную провокацию» на Запорожской АЭС: сначала диверсионная группа открыла шквальный огонь из стрелкового оружия, а затем совершила поджог учебно-тренировочного корпуса.

Специалисты Минобороны России контролируют радиационный фон на Запорожской АЭС, на данный момент он в норме.

9 марта МАГАТЭ заявило, что не наблюдает никаких критических нарушений безопасности на Чернобыльской АЭС.