Бастрыкин поручил СК расследовать обстоятельства ударов по подстанции на Чернобыльской АЭС
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«Председатель СК России поручил осуществить сбор и фиксацию доказательств данных ударов для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.
Ранее заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что украинские националисты пошли на очередную опасную провокацию и нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС.
Как заявил Панков, это ещё раз подтверждает «абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов».
По сообщению Министерства обороны России, ночью 4 марта киевский режим предпринял «чудовищную провокацию» на Запорожской АЭС: сначала диверсионная группа открыла шквальный огонь из стрелкового оружия, а затем совершила поджог учебно-тренировочного корпуса.
Специалисты Минобороны России контролируют радиационный фон на Запорожской АЭС, на данный момент он в норме.
9 марта МАГАТЭ заявило, что не наблюдает никаких критических нарушений безопасности на Чернобыльской АЭС.