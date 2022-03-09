В МАГАТЭ заявили об отсутствии критических нарушений безопасности на Чернобыльской АЭС

МАГАТЭ не наблюдает никаких критических нарушений безопасности на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Украина проинформировала МАГАТЭ об отключении электроэнергии на Чернобыльской АЭС», — говорится в сообщении в Twitter.

Как отмечается, это «нарушает принцип безопасности в части обеспечения бесперебойного энергоснабжения, но в данном случае МАГАТЭ не видит критического влияния на безопасность».

Ранее президент России Владимир Путин проинформировал французского коллегу Эммануэля Макрона о взятии контроля над Запорожской и Чернобыльской атомными электростанциями, а также об устроенной ранее украинскими радикалами провокации в районе ЗАЭС.

4 марта Министерство обороны России заявило, что ночью киевский режим предпринял «чудовищную провокацию» на Запорожской АЭС: сначала диверсионная группа открыла шквальный огонь из стрелкового оружия, а затем совершила поджог учебно-тренировочного корпуса.

Как отметили в МАГАТЭ, после пожара на территории АЭС выброса радиации не зафиксировано.