На Украине сообщили о штатной работе всех АЭС

Все действующие украинские АЭС работают стабильно, показатели радиационного фона в пределах нормы, заявили в «Энергоатоме».

«По состоянию на 10:00 28 марта 2022 года все четыре действующие атомные электростанции Украины стабильно вырабатывают электроэнергию. Их суммарная мощность обеспечивает необходимые объёмы электроэнергии для нужд страны», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что радиационная, противопожарная и экологическая обстановка на АЭС и прилегающих территориях в норме.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о стабильной радиационной обстановке в России на фоне информации о пожарах в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.