Гендиректор МАГАТЭ Гросси в ходе визита на Украину посетит одну из АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в рамках визита на Украину посетит одну из украинских АЭС, следует из заявления организации.

«В ходе визита на этой неделе гендиректор посетит одну из украинских атомных электростанций», — говорится в сообщении на официальном сайте МАГАТЭ.

Отмечается, что целью визита Гросси является инициирование оперативного обеспечения безопасности ядерных объектов Украины.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что МАГАТЭ в ближайшие дни представит ряд инициатив по обеспечению безопасности ядерных объектов на Украине.

По его словам, гендиректор организации находится в тесном контакте с российскими и украинскими властями по этому вопросу.