Гендиректор МАГАТЭ Гросси в ходе визита на Украину посетит одну из АЭС
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«В ходе визита на этой неделе гендиректор посетит одну из украинских атомных электростанций», — говорится в сообщении на официальном сайте МАГАТЭ.
Отмечается, что целью визита Гросси является инициирование оперативного обеспечения безопасности ядерных объектов Украины.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что МАГАТЭ в ближайшие дни представит ряд инициатив по обеспечению безопасности ядерных объектов на Украине.
По его словам, гендиректор организации находится в тесном контакте с российскими и украинскими властями по этому вопросу.