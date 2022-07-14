«Оттеснить Китай на второй план»: как США хотят нарастить своё присутствие в Тихоокеанском регионе

Вашингтон намерен расширить партнёрские отношения со странами Тихоокеанского региона, поскольку эти государства не получали от Соединённых Штатов «должного дипломатического внимания и поддержки». Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис. По её словам, американская сторона собирается это изменить за счёт значительного расширения своего участия в делах тихоокеанских островов. По мнению экспертов, за счёт таких мер США надеются укрепить свои позиции в регионе и оттеснить Китай на второй план. Однако, как полагают аналитики, Вашингтону нечего предложить тихоокеанским странам в экономическом плане, поэтому он продолжит расширять деструктивную деятельность по линии оборонного союза AUKUS.

Вашингтон намерен расширить партнёрские отношения со странами Тихоокеанского региона, поскольку эти государства не получали от Соединённых Штатов «должного дипломатического внимания и поддержки». Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис.

«Мы собираемся это изменить, — заявила она в своём видеообращении к участникам Форума тихоокеанских островов. — Мы в значительной степени расширим своё участие (в делах. — RT) тихоокеанских островов. Мы вступим в новый этап нашего партнёрства — этап, когда американское присутствие будет больше, и мы намерены сотрудничать с вами в краткосрочной и долгосрочной перспективе для решения проблем, наиболее остро стоящих перед вами».

По словам американского вице-президента, Вашингтон также намерен улучшить координацию своих усилий с союзниками и партнёрами.

Также по теме Новая парадигма: как США продолжают политику сдерживания Китая на фоне военно-политической ситуации в мире США должны прекратить распространение клеветы в отношении Китая и очернение его политики, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на...

«И с этой целью мы недавно (24 июня. — RT) запустили (партнёрство. — RT) Partners in the Blue Pacific, в котором участвуют Австралия, Япония, Новая Зеландия, Великобритания и, конечно же, США», — отметила Харрис.

Она также заявила о необходимости сплочённости в то время, когда наблюдаются «попытки недобросовестных субъектов подорвать порядок, основанный на правилах».

Кроме того, Харрис сообщила, что Вашингтон намерен вернуть добровольцев Корпуса мира США в Тихоокеанский регион, расширить там деятельность USAID и нарастить финансирование региона, а также открыть посольства в Королевстве Тонга и Республике Кирибати.

Стоит отметить, что последняя объявила на днях о выходе из Форума тихоокеанских островов (ФТО) — ключевой политической и экономической организации региона, действующей с 1971 года, а также об отмене своего участия в текущем саммите объединения. В Республике Кирибати объяснили это неспособностью ФТО решать основные проблемы региона. Позднее от участия в форуме отказались также Маршалловы Острова, Острова Кука и Республика Науру.

Напомним, Форум тихоокеанских островов призван способствовать сотрудничеству между 18 её участниками: Австралией, Островами Кука, Микронезией, Фиджи, Французской Полинезией, Кирибати, Маршалловыми Островами, Науру, Новой Каледонией, Новой Зеландией, Ниуэ, Палау, Папуа — Новой Гвинеей, Самоа, Соломоновыми островами, Королевством Тонга, Тувалу и Вануату.

Форум тихоокеанских островов

AFP

© William WEST

С 1989 года форум организует ежегодные встречи с ключевыми партнёрами по диалогу на уровне министров, среди которых — США, Канада, Китай, ЕС, Индия, Япония, Великобритания и другие государства.

«Пустопорожний подход американцев»

Как отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, Вашингтон в лице Камалы Харрис в очередной раз предъявил «набор красивых деклараций» и обещаний по усилению американского влияния в Тихоокеанском регионе.

«США мечтают там постепенно оттеснить Китай на второй план. Однако Белый дом делает большую ошибку, когда не берёт в расчёт или недостаточно учитывает в первую очередь экономическую мощь КНР, распространившуюся на весь Тихоокеанский регион. На фоне этого попытки США изменить уже сложившуюся там ситуацию в свою пользу выглядят несостоятельно», — считает аналитик.

Как добавил Васильев, в отличие от Китая Соединённые Штаты не могут предложить ничего прогрессивного тихоокеанским странам в сфере экономики.

Также по теме «Мобилизовать союзников»: как США планируют нарастить активность в Индо-Тихоокеанском регионе Вашингтон принял решение увеличить свою активность в Индо-Тихоокеанском регионе, заявили в американском Совете национальной...

«Вашингтон способен лишь на заключение аморфных соглашений с такими государствами. Впрочем, как правило, такие документы являются рамочными и никого ни к чему не обязывают. Это пустопорожний подход американцев по линии экономического сотрудничества, который в большей степени оттолкнёт эти страны от США, нежели будет способствовать их ориентации на Вашингтон. Более того, многие государства региона считают, что Штаты не являются достаточно надёжным партнёром», — заявил эксперт.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк отметил, что сейчас Вашингтон хочет создать видимость расширения своего присутствия в Тихоокеанском регионе.

«Это призваны сделать в том числе шаги по открытию посольств в Тонга и Кирибати, а также возвращению добровольцев Корпуса мира США в Тихоокеанский регион и расширение там деятельности USAID. Всё это элементы, за счёт которых Вашингтон хочет показать, что по-прежнему намерен контролировать ситуацию в регионе. Однако США уже давно утратили над ним контроль. А посольства в таких мелких островных государствах нужны Вашингтону, чтобы создать иллюзию своего расширяющегося дипвлияния», — сказал Никита Данюк в комментарии RT.

«Способствует милитаризации региона»

Впрочем, как отмечают аналитики, немаловажную роль в процессе усиления позиций США и их союзников в Тихоокеанском регионе всё же может сыграть сотрудничество Соединённых Штатов с Австралией в рамках оборонного партнёрства AUKUS, в которое, помимо Вашингтона и Канберры, входит также Лондон. На базе этого союза США передадут австралийским властям технологии для строительства собственных атомных подлодок, а также американские крылатые ракеты. Кроме того, в апреле члены AUKUS объявили о планах сотрудничества и в других сферах: в разработке гиперзвуковых вооружений и средств защиты от них, приспособлений для радиоэлектронной борьбы, а также в укреплении взаимодействия в киберсфере, в сферах искусственного интеллекта, квантовых технологий и дополнительных подводных возможностей.

Заключение партнёрства AUKUS

AP

© Andrew Harnik

Как заявил 11 июля министр обороны Австралии Ричард Марлз на мероприятии, организованном Центром стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies, CSIS), AUKUS — это не просто программа развития потенциала атомных подлодок.

«В том, что касается расширенных возможностей AUKUS, мы добились значительного прогресса и намереваемся сохранить набранную динамику. В дополнение к AUKUS нам необходимо и дальше двигаться по перспективной траектории сотрудничества по вопросам построения сил, опираясь на стратегическое географическое положение Австралии и нашу промышленную базу, чтобы обеспечить максимальное сдерживание и уменьшить опасность возникновения конфликта», — отметил министр.

По словам Марлза, конечная цель Канберры заключается в том, чтобы дополнить и укрепить «промышленность и цепи поставок США, а не конкурировать с ними».

«Союз с Соединёнными Штатами даёт Австралии преимущества в отношении потенциала, технологий и разведданных, которые мы не могли бы получить или разработать сами», — сказал глава Минобороны.

Также по теме «Страшный сон Запада»: почему США обеспокоены возможной поддержкой России со стороны Китая США обеспокоены возможной поддержкой России со стороны Китая. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам,...

Он также подчеркнул, что в последующие годы союзу США и Австралии придётся не только действовать в Индо-Тихоокеанском регионе «в намного более сложной стратегической обстановке», но и делать вклад в более эффективный баланс военных сил, направленный на то, «чтобы избежать катастрофического краха» (стратегии. — RT) сдерживания».

«Мы будем вкладывать необходимые средства для повышения смертоносности и дальности действия Австралийских сил обороны, чтобы они могли создавать угрозу потенциальному противнику — как вооружённым силам, так и инфраструктуре — на большем удалении от Австралии», — заявил Марлз.

В этом контексте министр упомянул КНР, обвинив республику в увеличении своего боевого потенциала.

«Китай занимается крупнейшим наращиванием военной мощи, которое мы наблюдали с момента окончания Второй мировой войны. Оно колоссально. Оно полностью меняет стратегическую обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе и, как мне кажется, во всём мире», — считает Марлз.

По словам Никиты Данюка, партнёрство в рамках AUKUS, которое изначально позиционировалось как сотрудничество по созданию атомных подводных лодок для Австралии, получило продолжение и в других военных сферах, что говорит об агрессивности этого объединения.

«США за счёт данного проекта хотят укрепить свои политические позиции в Тихоокеанском регионе, иметь возможность использовать инструменты противодействия против нарастающей военной мощи Китая. Вашингтон расценивает это как свою стратегическую цель, достижение которой рассчитано США на десятилетия вперёд. Для этого Белому дому и нужна такая военно-политическая конструкция, призванная сохранить диктат Вашингтона, который якобы может указывать, кому и как что делать», — заявил эксперт.

По мнению Данюка, деятельность AUKUS будет оказывать крайне дестабилизирующее влияние на систему безопасности Тихоокеанского региона.

Американские корабли в Тихом океане

AFP

© PO 2nd Class Will GASKILL / Navy Media Content Operations

«Укрепление военного сотрудничества и передача военных технологий между странами этого союза так или иначе способствуют милитаризации региона. Кроме того, готовность участников AUKUS максимально плотно координировать свои действия в сфере безопасности говорит о том, что они всерьёз рассматривают потенциальный сценарий военного столкновения на территории Тихоокеанского региона», — считает аналитик.

Однако Китай, как и Россия, неоднократно подчёркивал, что такая однополярная модель уже давно изжила себя, поскольку в мире, помимо США, есть и другие центры силы и принятия военно-политических решений, отметил Данюк.

«Планы Соединённых Штатов не соответствуют реалиям нынешнего мира и его порядкам. Вашингтон за счёт своей деструктивной деятельности в рамках AUKUS попытается спровоцировать конфликт в Тихоокеанском регионе. Однако у Китая при поддержке России хватит потенциала, чтобы отражать любые провокации, организованные Вашингтоном и его союзниками», — заключил эксперт.