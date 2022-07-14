«Оттеснить Китай на второй план»: как США хотят нарастить своё присутствие в Тихоокеанском регионе
- Белый дом
- Gettyimages.ru
- © Walter Bibikow
Вашингтон намерен расширить партнёрские отношения со странами Тихоокеанского региона, поскольку эти государства не получали от Соединённых Штатов «должного дипломатического внимания и поддержки». Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис.
«Мы собираемся это изменить, — заявила она в своём видеообращении к участникам Форума тихоокеанских островов. — Мы в значительной степени расширим своё участие (в делах. — RT) тихоокеанских островов. Мы вступим в новый этап нашего партнёрства — этап, когда американское присутствие будет больше, и мы намерены сотрудничать с вами в краткосрочной и долгосрочной перспективе для решения проблем, наиболее остро стоящих перед вами».
По словам американского вице-президента, Вашингтон также намерен улучшить координацию своих усилий с союзниками и партнёрами.
«И с этой целью мы недавно (24 июня. — RT) запустили (партнёрство. — RT) Partners in the Blue Pacific, в котором участвуют Австралия, Япония, Новая Зеландия, Великобритания и, конечно же, США», — отметила Харрис.
Она также заявила о необходимости сплочённости в то время, когда наблюдаются «попытки недобросовестных субъектов подорвать порядок, основанный на правилах».
Кроме того, Харрис сообщила, что Вашингтон намерен вернуть добровольцев Корпуса мира США в Тихоокеанский регион, расширить там деятельность USAID и нарастить финансирование региона, а также открыть посольства в Королевстве Тонга и Республике Кирибати.
Стоит отметить, что последняя объявила на днях о выходе из Форума тихоокеанских островов (ФТО) — ключевой политической и экономической организации региона, действующей с 1971 года, а также об отмене своего участия в текущем саммите объединения. В Республике Кирибати объяснили это неспособностью ФТО решать основные проблемы региона. Позднее от участия в форуме отказались также Маршалловы Острова, Острова Кука и Республика Науру.
Напомним, Форум тихоокеанских островов призван способствовать сотрудничеству между 18 её участниками: Австралией, Островами Кука, Микронезией, Фиджи, Французской Полинезией, Кирибати, Маршалловыми Островами, Науру, Новой Каледонией, Новой Зеландией, Ниуэ, Палау, Папуа — Новой Гвинеей, Самоа, Соломоновыми островами, Королевством Тонга, Тувалу и Вануату.
- Форум тихоокеанских островов
- AFP
- © William WEST
С 1989 года форум организует ежегодные встречи с ключевыми партнёрами по диалогу на уровне министров, среди которых — США, Канада, Китай, ЕС, Индия, Япония, Великобритания и другие государства.
«Пустопорожний подход американцев»
Как отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, Вашингтон в лице Камалы Харрис в очередной раз предъявил «набор красивых деклараций» и обещаний по усилению американского влияния в Тихоокеанском регионе.
«США мечтают там постепенно оттеснить Китай на второй план. Однако Белый дом делает большую ошибку, когда не берёт в расчёт или недостаточно учитывает в первую очередь экономическую мощь КНР, распространившуюся на весь Тихоокеанский регион. На фоне этого попытки США изменить уже сложившуюся там ситуацию в свою пользу выглядят несостоятельно», — считает аналитик.
Как добавил Васильев, в отличие от Китая Соединённые Штаты не могут предложить ничего прогрессивного тихоокеанским странам в сфере экономики.
«Вашингтон способен лишь на заключение аморфных соглашений с такими государствами. Впрочем, как правило, такие документы являются рамочными и никого ни к чему не обязывают. Это пустопорожний подход американцев по линии экономического сотрудничества, который в большей степени оттолкнёт эти страны от США, нежели будет способствовать их ориентации на Вашингтон. Более того, многие государства региона считают, что Штаты не являются достаточно надёжным партнёром», — заявил эксперт.
В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк отметил, что сейчас Вашингтон хочет создать видимость расширения своего присутствия в Тихоокеанском регионе.
«Это призваны сделать в том числе шаги по открытию посольств в Тонга и Кирибати, а также возвращению добровольцев Корпуса мира США в Тихоокеанский регион и расширение там деятельности USAID. Всё это элементы, за счёт которых Вашингтон хочет показать, что по-прежнему намерен контролировать ситуацию в регионе. Однако США уже давно утратили над ним контроль. А посольства в таких мелких островных государствах нужны Вашингтону, чтобы создать иллюзию своего расширяющегося дипвлияния», — сказал Никита Данюк в комментарии RT.
«Способствует милитаризации региона»
Впрочем, как отмечают аналитики, немаловажную роль в процессе усиления позиций США и их союзников в Тихоокеанском регионе всё же может сыграть сотрудничество Соединённых Штатов с Австралией в рамках оборонного партнёрства AUKUS, в которое, помимо Вашингтона и Канберры, входит также Лондон. На базе этого союза США передадут австралийским властям технологии для строительства собственных атомных подлодок, а также американские крылатые ракеты. Кроме того, в апреле члены AUKUS объявили о планах сотрудничества и в других сферах: в разработке гиперзвуковых вооружений и средств защиты от них, приспособлений для радиоэлектронной борьбы, а также в укреплении взаимодействия в киберсфере, в сферах искусственного интеллекта, квантовых технологий и дополнительных подводных возможностей.
- Заключение партнёрства AUKUS
- AP
- © Andrew Harnik
Как заявил 11 июля министр обороны Австралии Ричард Марлз на мероприятии, организованном Центром стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies, CSIS), AUKUS — это не просто программа развития потенциала атомных подлодок.
«В том, что касается расширенных возможностей AUKUS, мы добились значительного прогресса и намереваемся сохранить набранную динамику. В дополнение к AUKUS нам необходимо и дальше двигаться по перспективной траектории сотрудничества по вопросам построения сил, опираясь на стратегическое географическое положение Австралии и нашу промышленную базу, чтобы обеспечить максимальное сдерживание и уменьшить опасность возникновения конфликта», — отметил министр.
По словам Марлза, конечная цель Канберры заключается в том, чтобы дополнить и укрепить «промышленность и цепи поставок США, а не конкурировать с ними».
«Союз с Соединёнными Штатами даёт Австралии преимущества в отношении потенциала, технологий и разведданных, которые мы не могли бы получить или разработать сами», — сказал глава Минобороны.
Он также подчеркнул, что в последующие годы союзу США и Австралии придётся не только действовать в Индо-Тихоокеанском регионе «в намного более сложной стратегической обстановке», но и делать вклад в более эффективный баланс военных сил, направленный на то, «чтобы избежать катастрофического краха» (стратегии. — RT) сдерживания».
«Мы будем вкладывать необходимые средства для повышения смертоносности и дальности действия Австралийских сил обороны, чтобы они могли создавать угрозу потенциальному противнику — как вооружённым силам, так и инфраструктуре — на большем удалении от Австралии», — заявил Марлз.
В этом контексте министр упомянул КНР, обвинив республику в увеличении своего боевого потенциала.
«Китай занимается крупнейшим наращиванием военной мощи, которое мы наблюдали с момента окончания Второй мировой войны. Оно колоссально. Оно полностью меняет стратегическую обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе и, как мне кажется, во всём мире», — считает Марлз.
По словам Никиты Данюка, партнёрство в рамках AUKUS, которое изначально позиционировалось как сотрудничество по созданию атомных подводных лодок для Австралии, получило продолжение и в других военных сферах, что говорит об агрессивности этого объединения.
«США за счёт данного проекта хотят укрепить свои политические позиции в Тихоокеанском регионе, иметь возможность использовать инструменты противодействия против нарастающей военной мощи Китая. Вашингтон расценивает это как свою стратегическую цель, достижение которой рассчитано США на десятилетия вперёд. Для этого Белому дому и нужна такая военно-политическая конструкция, призванная сохранить диктат Вашингтона, который якобы может указывать, кому и как что делать», — заявил эксперт.
По мнению Данюка, деятельность AUKUS будет оказывать крайне дестабилизирующее влияние на систему безопасности Тихоокеанского региона.
- Американские корабли в Тихом океане
- AFP
- © PO 2nd Class Will GASKILL / Navy Media Content Operations
«Укрепление военного сотрудничества и передача военных технологий между странами этого союза так или иначе способствуют милитаризации региона. Кроме того, готовность участников AUKUS максимально плотно координировать свои действия в сфере безопасности говорит о том, что они всерьёз рассматривают потенциальный сценарий военного столкновения на территории Тихоокеанского региона», — считает аналитик.
Однако Китай, как и Россия, неоднократно подчёркивал, что такая однополярная модель уже давно изжила себя, поскольку в мире, помимо США, есть и другие центры силы и принятия военно-политических решений, отметил Данюк.
«Планы Соединённых Штатов не соответствуют реалиям нынешнего мира и его порядкам. Вашингтон за счёт своей деструктивной деятельности в рамках AUKUS попытается спровоцировать конфликт в Тихоокеанском регионе. Однако у Китая при поддержке России хватит потенциала, чтобы отражать любые провокации, организованные Вашингтоном и его союзниками», — заключил эксперт.
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