МИД Австралии призвал Китай проявлять «сдержанность» и сохранять баланс в регионе

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Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг призвала власти Китая проявить «сдержанность» в отношениях со странами региона и сохранять геостратегический баланс в нём.

«Важно поддерживать порядок, основанный на стратегическом равновесии, при котором страны могут делать свой собственный суверенный выбор, в том числе в отношении своих связей и партнёрских отношений», — приводит ТАСС её слова в ходе выступления в Сингапуре.

Вонг отметила, что Китаю, как «одной из великих держав и постоянному члену Совета Безопасности ООН, необходимо использовать свою силу сдержанно и законно».

Она также заявила о намерении Канберры продолжить укрепление обороноспособности страны при помощи союзников по AUKUS.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Австралия при поддержке Великобритании и США занимается милитаризацией южной части Тихого океана.

Замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что планы Канады, Японии и Новой Зеландии вести диалог с AUKUS говорят об их желании привнести военный потенциал НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион.

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