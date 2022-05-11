В МИД КНР обвинили Австралию, Британию и США в милитаризации Океании

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Австралия при поддержке Великобритании и США занимается милитаризацией южной части Тихого океана.

«Австралия вместе с США и Великобританией формирует в регионе военный блок и поощряет гонку вооружений без обсуждения соответствующих вопросов со странами Океании», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он прокомментировал обеспокоенность австралийской стороны активизацией сотрудничества между Китаем и Соломоновыми Островами в области безопасности.

«Именно Австралия проводит непрозрачную политику и прибегает к тайным манипуляциям. Государства региона выражают по этому поводу большую обеспокоенность», — добавил дипломат.

Ранее замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что планы Канады, Японии и Новой Зеландии вести диалог с AUKUS говорят об их желании привнести военный потенциал НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион.