МИД России: альянс AUKUS хочет привнести военный потенциал НАТО в АТР

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Замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что планы Канады, Японии и Новой Зеландии вести диалог с AUKUS говорят об их желании привнести военный потенциал НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион.
МИД России: альянс AUKUS хочет привнести военный потенциал НАТО в АТР
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

Моргулов указал, что «показательна синхронная реакция региональных единомышленников США — Канады, Японии и Новой Зеландии, собирающихся начать — как они это обозначили — «устанавливать контакты» с «тройкой».

«Задача очевидна: сформировать платформу для эвентуального заведения в АТР натовского военного потенциала. Это вряд ли может рассматриваться в отрыве от закреплённой в обновлённой стратегии НАТО тенденции разворота альянса в сторону Азии с нескрываемой целью сдерживания Китая», — сказал Моргулов.

Ранее СМИ писали, что Япония неофициально получила приглашение для участия в оборонном альянсе AUKUS, в который входят США, Британия и Австралия.

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