МИД России: альянс AUKUS хочет привнести военный потенциал НАТО в АТР
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом он сказал в интервью РИА Новости.
Моргулов указал, что «показательна синхронная реакция региональных единомышленников США — Канады, Японии и Новой Зеландии, собирающихся начать — как они это обозначили — «устанавливать контакты» с «тройкой».
«Задача очевидна: сформировать платформу для эвентуального заведения в АТР натовского военного потенциала. Это вряд ли может рассматриваться в отрыве от закреплённой в обновлённой стратегии НАТО тенденции разворота альянса в сторону Азии с нескрываемой целью сдерживания Китая», — сказал Моргулов.
Ранее СМИ писали, что Япония неофициально получила приглашение для участия в оборонном альянсе AUKUS, в который входят США, Британия и Австралия.