Sankei: Япония получила неофициальное приглашение в оборонный альянс AUKUS

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Япония неофициально получила приглашение для участия в оборонном альянсе AUKUS, в который входят США, Британия и Австралия.
Sankei: Япония получила неофициальное приглашение в оборонный альянс AUKUS
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Об этом сообщает издание Sankei.

Согласно сведениям газеты, Япония получила такие приглашения от каждой страны — участника альянса. Предполагается, что члены AUKUS хотят использовать японские технологические достижения для улучшения и ускорения своих оружейных разработок, в частности в сфере гиперзвуковых ракет.

Вместе с этим мнения в японском правительстве относительно перспектив такого сотрудничества разделились, так как одни чиновники считают, что надо войти в состав союза для противостояния Китаю, а другие полагают, что в настоящий момент достаточно двустороннего сотрудничества Японии с каждым из государств объединения.

Ранее члены оборонного партнёрства США, Великобритании и Австралии AUKUS объявили о сотрудничестве в разработке гиперзвуковых вооружений и средств защиты от них, а также в укреплении взаимодействия в киберсфере.

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