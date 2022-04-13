Sankei: Япония получила неофициальное приглашение в оборонный альянс AUKUS

Япония неофициально получила приглашение для участия в оборонном альянсе AUKUS, в который входят США, Британия и Австралия.

Об этом сообщает издание Sankei.

Согласно сведениям газеты, Япония получила такие приглашения от каждой страны — участника альянса. Предполагается, что члены AUKUS хотят использовать японские технологические достижения для улучшения и ускорения своих оружейных разработок, в частности в сфере гиперзвуковых ракет.

Вместе с этим мнения в японском правительстве относительно перспектив такого сотрудничества разделились, так как одни чиновники считают, что надо войти в состав союза для противостояния Китаю, а другие полагают, что в настоящий момент достаточно двустороннего сотрудничества Японии с каждым из государств объединения.

Ранее члены оборонного партнёрства США, Великобритании и Австралии AUKUS объявили о сотрудничестве в разработке гиперзвуковых вооружений и средств защиты от них, а также в укреплении взаимодействия в киберсфере.