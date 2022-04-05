Участники AUKUS будут сотрудничать по гиперзвуковым вооружениям и обороне

Члены оборонного партнёрства США, Великобритании и Австралии AUKUS объявили о сотрудничестве в разработке гиперзвуковых вооружений и средств защиты от них, а также в укреплении взаимодействия в киберсфере.

globallookpress.com

«Мы обязались начать новое трёхстороннее сотрудничество в области гиперзвука и контргиперзвука, средств радиоэлектронной борьбы», — говорится в заявлении. Члены AUKUS также договорились расширить обмен информацией и углубить сотрудничество в области оборонных инноваций. Кроме того, сообщается об углублении сотрудничества в области кибервозможностей, искусственного интеллекта, квантовых технологий и дополнительных подводных возможностей. Ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден в скором времени объявит о планах США, Великобритании и Австралии совместно создавать гиперзвуковое оружие.