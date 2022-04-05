Участники AUKUS будут сотрудничать по гиперзвуковым вооружениям и обороне

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Члены оборонного партнёрства США, Великобритании и Австралии AUKUS объявили о сотрудничестве в разработке гиперзвуковых вооружений и средств защиты от них, а также в укреплении взаимодействия в киберсфере.
Участники AUKUS будут сотрудничать по гиперзвуковым вооружениям и обороне
  • globallookpress.com

«Мы обязались начать новое трёхстороннее сотрудничество в области гиперзвука и контргиперзвука, средств радиоэлектронной борьбы», — говорится в заявлении.

Члены AUKUS также договорились расширить обмен информацией и углубить сотрудничество в области оборонных инноваций.

Кроме того, сообщается об углублении сотрудничества в области кибервозможностей, искусственного интеллекта, квантовых технологий и дополнительных подводных возможностей.

Ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден в скором времени объявит о планах США, Великобритании и Австралии совместно создавать гиперзвуковое оружие.

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