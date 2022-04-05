Участники AUKUS будут сотрудничать по гиперзвуковым вооружениям и обороне
- globallookpress.com
«Мы обязались начать новое трёхстороннее сотрудничество в области гиперзвука и контргиперзвука, средств радиоэлектронной борьбы», — говорится в заявлении.
Члены AUKUS также договорились расширить обмен информацией и углубить сотрудничество в области оборонных инноваций.
Кроме того, сообщается об углублении сотрудничества в области кибервозможностей, искусственного интеллекта, квантовых технологий и дополнительных подводных возможностей.
Ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден в скором времени объявит о планах США, Великобритании и Австралии совместно создавать гиперзвуковое оружие.